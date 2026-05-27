Anuncian rutas especiales de transporte para Feria Bicentenario

Estas rutas estarán disponibles diariamente desde distintos puntos de la ciudad de Matamoros para facilitar el acceso a la Feria Bicentenario 2026

Autoridades anunciaron tres rutas especiales de transporte público con horarios extendidos y tarifa de $12 pesos, además de descuentos para estudiantes y adultos mayores.

Las salidas se anunciaron de lunes a domingo de 3 a 10 pm y el regreso de lunes a viernes de 10 pm a 1 am y de viernes de domingo de 10 pm a 2 am.

Estas rutas estarán disponibles diariamente desde distintos puntos de la ciudad para facilitar el acceso al recinto ferial y que nadie se pierda de esta fiesta llena de juegos mecánicos, gastronomía, exposiciones y sobre todo música en vivo.

La Feria Bicentenario arranca este próximo 12 de junio con la presencia de la Banda MS sobre el escenario, seguida por una cartelera de primer nivel.