Anuncian plan piloto para dar atención y espacio seguro a mujeres

Estas acciones forman parte de las labores cotidianas para prevenir el delito, fortalecer la proximidad con la ciudadanía y atender oportunamente los reportes

La iniciativa, coordinada con la Secretaría de la Mujer, contempla una línea de atención, refugios temporales y el uso de videollamadas y botones de pánico para responder ante posibles casos de violencia, así lo informó el Vocero de Seguridad, Wily Zúñiga Castillo, quien agregó que el objetivo es que las mujeres puedan refugiarse mientras se atiende la probable contingencia de violencia de la que sean objeto.

Resaltó que la estrategia de seguridad en Tamaulipas, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, contempla acciones permanentes de prevención y vigilancia en todos los municipios y regiones del estado, mediante recorridos preventivos, patrullajes y presencia operativa de las corporaciones de seguridad en zonas urbanas, rurales y carreteras, en coordinación interinstitucional.

Estas acciones forman parte de las labores cotidianas para prevenir el delito, fortalecer la proximidad con la ciudadanía y atender oportunamente los reportes ciudadanos.

Por ello, la presencia de unidades y personal policial en distintos puntos de Tamaulipas no significa necesariamente que exista una situación de riesgo o una emergencia, sino que también responde a los operativos y recorridos programados que se realizan de manera permanente para preservar el orden y la tranquilidad de la población.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y, ante cualquier emergencia, comunicarse al 911 o realizar denuncias anónimas a través del 089, líneas disponibles las 24 horas, los 365 días del año.