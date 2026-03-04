Anuncian nuevas inversiones y hasta 3,500 empleos para Matamoros

Estos proyectos representan una oportunidad importante para fortalecer la economía local y ampliar las opciones laborales para los matamorenses

El secretario de Economía de Matamoros, Enrique Salinas, informó que en los próximos meses podrían generarse alrededor de 3,500 nuevos empleos en el municipio, derivado de la llegada y ampliación de diversas empresas y maquiladoras.

El funcionario señaló que ya se tiene confirmada la instalación de una nueva empresa que comenzará operaciones este año, además de al menos 12 ampliaciones de plantas ya establecidas en la ciudad y otra expansión adicional dentro del sector manufacturero. Asimismo, adelantó que en próximas fechas se anunciará oficialmente la llegada de otra inversión extranjera, lo que reforzará la actividad industrial en la región.

Destacó que estos proyectos representan una oportunidad importante para fortalecer la economía local y ampliar las opciones laborales para los matamorenses, especialmente en el sector maquilador, que continúa siendo uno de los principales motores económicos del municipio.

En otro tema, Salinas habló sobre la guardería del IMSS Bienestar, la cual dijo será un apoyo clave para madres y padres trabajadores que no cuentan con un lugar donde dejar a sus hijos. Explicó que este tipo de espacios permitirá que más personas puedan integrarse al mercado laboral con la tranquilidad de que sus hijos estarán en un entorno seguro.

No obstante, el secretario reconoció que el ritmo de algunas inversiones podría verse moderado mientras no se defina el panorama de la política internacional, particularmente en lo relacionado con el tema de aranceles. A pesar de ello, aseguró que Matamoros mantiene expectativas positivas en materia de crecimiento económico y generación de empleo para este año.