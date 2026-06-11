Anuncian nueva librería del Fondo de Cultura Económica en Reynosa

La iniciativa formará parte de un programa más amplio denominado "Reynosa Lee", cuyo objetivo es incentivar el hábito de la lectura mediante diversas acciones

La visita de Paco Ignacio Taibo II a Reynosa para presentar su más reciente obra literaria dejó además un anuncio que busca fortalecer la actividad cultural en la ciudad: la próxima instalación de una librería del Fondo de Cultura Económica en la plaza principal.

El director general del Fondo de Cultura Económica informó que el proyecto se desarrollará en coordinación con el Ayuntamiento y estará ubicado bajo el kiosco de la plaza Miguel Hidalgo. Explicó que la intención es crear una librería de alta calidad conectada a la red nacional del organismo, permitiendo que cualquier libro solicitado por los lectores pueda conseguirse en pocos días.

"Este viaje me ha convencido y ya está, vamos a tener una librería en Reynosa. Vamos a hacer un convenio entre el Ayuntamiento y el Fondo de Cultura para proveer los libros, el control técnico y hacer una librería de alta calidad", señaló.

La iniciativa formará parte de un programa más amplio denominado "Reynosa Lee", cuyo objetivo es incentivar el hábito de la lectura mediante diversas acciones enfocadas en acercar los libros a la ciudadanía.

Taibo II explicó que el proyecto contempla tres ejes principales: la nueva librería, la instalación de módulos de préstamo de libros en distintos puntos de la ciudad y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas.

"Un plan que se va a llamar Reynosa Lee tiene tres patas. La primera es la nueva librería; la segunda es una serie de tótems con libros de 'tómalo, léelo y devuélvelo' para la ciudadanía; y la tercera es una mejora en la calidad de las bibliotecas de la ciudad", detalló.

El escritor y promotor cultural se ha caracterizado por abordar temas políticos y sociales en gran parte de su obra, además de mantener un estilo crítico que frecuentemente genera debate entre sus lectores.

Durante su estancia en Reynosa presentó la novela policiaca titulada Lo juro por la Virgen de Guadalupe y el osito B, una historia ambientada en los últimos días del gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto y de la administración capitalina de Miguel Ángel Mancera.

"Es una novela policíaca que sucede en los últimos días del gobierno de Peña Nieto y del gobierno de la Ciudad de México de Mancera. Tiene que ver con el asesinato de una reina de belleza y una periodista; por primera vez estoy escribiendo con una protagonista femenina, una periodista y motociclista de 22 años", comentó.

Con este anuncio, Reynosa podría sumar en los próximos meses un nuevo espacio dedicado a la promoción de la lectura, acompañado de proyectos que buscan acercar la cultura y los libros a distintos sectores de la población.