Anuncian inversión en infraestructura y formación docente

El secretario de Educación en Tamaulipas dijo que estar consciente de los retos, pero seguros de las fortalezas con que cuentan los trabajadores de la educación

Este 2026 arranca con una administración responsable, sólida y con visión de futuro, donde la educación tendrá en este 2026 un crecimiento y mejora de toda la oferta educativa que fortalecerá el bienestar señaló Miguel Ángel Valdez García.

El secretario de Educación en Tamaulipas dijo que estar consciente de los retos, pero seguros de las fortalezas con que cuentan las y los trabajadores de la educación, “este es un año para responder con soluciones eficaces, con valores y con compromiso social”, señaló.

El funcionario estatal dijo que en educación se trabaja y se redoblan esfuerzos para contar con más inversión en la formación docente, más infraestructura educativa y más bienestar en las aulas.

“Tamaulipas aporta con responsabilidad y liderazgo al desarrollo nacional, desde la Secretaría de educación seguiremos fortaleciendo el plan México, los programas del bienestar y una agenda educativa que pone a las y los estudiantes en el centro, a docentes directivos, estudiantes y familias este 2026, les decimos sigamos trabajando en unidad con honestidad con capacidad y con vocación de servicio.