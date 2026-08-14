Anuncian ferias de regreso a clases en Tamaulipas

La guía está dividida en dos secciones: una dirigida a madres, padres y otra enfocada en orientar a los consumidores sobre sus derechos

Ante la cercanía del regreso a clases y los gastos que representa para las familias, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) anunció la realización de cuatro ferias de regreso a clases en Tamaulipas, donde se concentrarán proveedores de productos y servicios relacionados con el nuevo ciclo escolar.

Cuatro municipios serán sede de las ferias

José Luis Márquez Sánchez, titular de la PROFECO en la Zona Nororiente, que comprende municipios de Tamaulipas y Nuevo León, informó que las actividades se llevarán a cabo en Tampico, Ciudad Victoria, Reynosa y Río Bravo, municipio que por primera vez será sede de una de estas jornadas.

El funcionario destacó que la feria de Río Bravo se realizará el próximo 17 de agosto, como una oportunidad para que madres y padres de familia puedan conocer diferentes opciones, comparar precios y buscar alternativas que les permitan reducir el impacto económico de las compras escolares.

“Resaltamos que Tamaulipas tendrá cuatro ferias, una en la ciudad de Tampico, otra en la capital del Estado, la tradicional feria de Reynosa y por primera vez en la ciudad de Río Bravo, el día 17 de agosto”, señaló Márquez Sánchez.

PROFECO recomienda comparar precios antes de comprar

Además de las ferias, PROFECO recomendó a las familias consultar la Guía de Regreso a Clases, una herramienta diseñada para facilitar la organización de las compras y contribuir al cuidado de la economía familiar durante esta temporada.

De acuerdo con el representante de PROFECO, la guía está dividida en dos secciones: una dirigida a madres, padres y personas responsables de la crianza, y otra enfocada en orientar a los consumidores sobre sus derechos y las mejores prácticas al momento de realizar sus compras.

“Ambas tienen la finalidad de contribuir en el cuidado del bolsillo en los hogares a través de la organización, comparación y planeación de presupuesto para el comienzo del nuevo ciclo”, explicó.

Buscan reducir el impacto económico en las familias

La recomendación de la dependencia es que las familias no realicen sus compras de manera apresurada y, antes de adquirir útiles escolares, uniformes, calzado u otros artículos, comparen precios y establezcan un presupuesto de acuerdo con sus posibilidades.

Con estas acciones, PROFECO busca que el regreso a clases represente un menor impacto para la economía de los hogares, aprovechando los espacios de comparación y las herramientas disponibles para tomar decisiones de compra más informadas.