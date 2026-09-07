Anuncian feria "Empleo en tu Colonia" en Nuevo Laredo

La Bolsa Municipal de Empleo instalará módulos de contratación cerca de los hogares para facilitar la inserción laboral.

Las personas que no pudieron encontrar trabajo en la última Feria del Empleo de Nuevo Laredo tienen una nueva oportunidad para hacerlo este miércoles nueve de septiembre, cuando se realizará el programa Empleo en tu Colonia, en el poniente de la ciudad.

De 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, empresas comerciales, de servicios, transportistas y agencias aduanales que solicitan empleados, instalarán módulos de contratación en el estacionamiento del centro comercial ubicado en la Calle Belden 7435.

Este programa, Empleo en tu Colonia, es organizado por la Bolsa Municipal de Empleo con el objetivo de llevar diversas oportunidades laborales en distintos giros y sectores de Nuevo Laredo hasta las diferentes zonas de la ciudad, a fin de que los buscadores de empleo puedan encontrar cerca de su casa y en un mismo lugar las diferentes oportunidades laborales que hay en la ciudad.

Se recomienda a los interesados en asistir llevar la solicitud de empleo o currículum y aprovechar esta oportunidad de crecer laboralmente.

En caso de no poder asistir a esta edición, pueden consultar las vacantes en línea, y postularse igualmente en línea a través de: www.bolsadeempleo.com.mx