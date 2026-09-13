Anuncian en Tamaulipas nuevo sistema de transporte público

En la presentación de resultados se resaltó la reducción de pobreza y la posición del Estado entre los más seguros del país.

El gobernador Américo Villarreal Anaya presentó un balance de los resultados obtenidos en Ciudad Victoria, destacando una transformación profunda basada en las finanzas sanas y una inversión histórica que mejora la calidad de vida de las familias capitalinas.

La inversión acumulada del Estado para la capital supera los 13,400 millones de pesos, de los cuales 5,300 millones se han destinado a proyectos estratégicos y obra pública estatal.

Se trabaja en la modernización de vialidades, instalaciones deportivas, recintos culturales, la obra hidráulica y el impulso al Puerto Interior y la nueva carretera de la Costa del Golfo, dijo el mandatario tamaulipeco.

Tras enfrentar altos niveles de violencia años atrás, Tamaulipas se posiciona hoy entre las 10 entidades más seguras del país, gracias a la coordinación constante en las mesas de seguridad.

Villarreal Anaya dijo que el estado registró una de las mayores disminuciones de pobreza en el país, con el respaldo de programas federales que benefician a más de 1 millón de personas, con una derrama anual de 24,000 millones de pesos.

“El objetivo central es erradicar la pobreza extrema y garantizar la seguridad alimentaria total”, señaló.

El "Regalo de Navidad" para el transporte público en Ciudad Victoria

Tras los resultados positivos del programa piloto de unidades híbridas, que demostraron su capacidad de adaptación a la geografía y necesidades de la ciudad, programa de movilidad urbana denominado “CONECTA”, el Gobernador anunció un regalo de Navidad para los victorenses.

“Se implementará un nuevo sistema de transporte público que contribuirá a la dignificación de este servicio”, adelantó.

Este anuncio, que se detallará próximamente, busca transformar la movilidad urbana de Ciudad Victoria, ofreciendo un servicio más eficiente y moderno para todas las familias.

Con estas acciones, el Estado reafirma su compromiso de continuar construyendo una capital con mejores condiciones, oportunidades y bienestar para todas y todos.