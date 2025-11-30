Anuncian corte de suministro de agua en Reynosa por reparación

Debido al volumen de agua que circula por la línea afectada, será necesario interrumpir el suministro en por lo menos tres sectores

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado informó que este domingo 30 de noviembre, a partir de las 20:00 horas, se realizará la reparación de una fuga de agua potable localizada en la calle Francisco Nicodemo y Calzada Victoria, en la colonia Del Maestro, lo que implicará la suspensión temporal del servicio en tres amplios sectores de la ciudad.

Debido al volumen de agua que circula por la línea afectada, será necesario interrumpir el suministro mientras las cuadrillas llevan a cabo las maniobras de reparación. La dependencia recomendó a los usuarios de los sectores Juárez-Oriente, Juárez-Poniente y Oriente abastecerse con la cantidad suficiente para cubrir sus necesidades durante el periodo en que se realicen los trabajos.

Como parte de las labores, un tramo de la vialidad permanecerá cerrado, por lo que se exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones y conducir con cuidado para evitar incidentes.

Colonias afectadas

Sector Oriente

16 de Septiembre (y Ampliación), 1ero. de Mayo, 20 de Noviembre, Aeropuerto, Almaguer, Bienestar (y Ampliación), Campestre del Lago, Campo Militar, Club Deportivo Mediterráneo, CNA, Ejido El Guerreño, El Campanario, El Mezquite, Fidel Velázquez, Fracc. Parque Industrial, Fracc. Paseo del Bosque, Fracc. Villa Los Robles, Fraccionamiento Reynosa, Francisco Sarabia, Francisco Villa, Industrial Maquiladora, Lampacitos, Las Brisas, Loma Blanca, Nuevo Amanecer, Nuevo Reynosa, Parque Industrial Colonial, Parque Industrial KIMCO Reynosa, Parque Industrial LANDUS, Parque Industrial Reynosa Center / RICSA / Garza Ponce, Parque Industrial Reynosa Center II / RICSA II / Garza Ponce, Parque Industrial Reynosa Norte, Parque Industrial Reynosa Sur, Privada Las Palmas, Prologis Park, Puente Internacional Reynosa–Pharr, Puente Nuevo, Residencial del Valle, Riveras del Aeropuerto, Unidad Obrera, Villa Real, Villas del Palmar y Villas del Parque.

Sector Juárez-Poniente

Alianza Social, Arboledas de Juárez, Arecas (Balcones de San José), Artículo 127 Reforma Agraria, Ayuntamiento 2000, Beatriz Anaya 1 y 2, Benito Juárez, Burocrática, Capitán Carlos Cantú, Central de Abastos, CERESO, Fracc. El Oasis, Fracc. Paseo del Prado, Fracc. Puerto Escondido, Fracc. Río Grande, Fracc. San Pedro, Fundadores, Generación 2000, Gómez Lira, Humberto Valdéz Richaud, Jacinto López 1, 2 y 3, José López Portillo 1, 2, 3 y 4, Las Milpas 1, 2 y 3, Lomas de la Torre, Lomas del Pedregal, Luis Donaldo Colosio (y Ampliación), Mano con Mano, Marte R. Gómez, México, Modelo, Nuevo Milenio (y Ampliación), Parque Industrial del Moll, Paseo del Prado, Ramón Pérez García 1, 2, 3 y 4, Renacimiento (y Ampliación), Roma, Tamaulipas 1 y 2, Unidos Podemos y Universitaria.

Sector Juárez-Oriente

15 de Enero, Aeropuerto, Américo Villarreal (y Ampliación), Arcoiris (y Ampliación), Balcones de Alcalá 1, 2 y 3, Del Jazmines, Del Maestro (y Ampliación), Ejido La Escondida (y Prolongación), Élite, Ernesto Zedillo, Fracc. Lomas del Villar, Guadalupe Victoria, Independencia, La Escondida, La Esperanza, La Joya (y Ampliación), Las Palmas, Los Almendros 1 y 2, Los Encinos B y C, Lucio Blanco, Margarita Maza de Juárez 1, 2, 3 y 4, Parque Industrial STIVA, Paseo de las Flores (y Ampliación), Pedro J. Méndez (y Ampliación), Rigoberto Garza Cantú, Rincón de las Flores (y Ampliación), Riveras del Carmen (y Ampliación), Satélite 1 y 2, Valle Soleado, Valles del Sol, Vamos Tamaulipas, Villa Diamante, Villa Esmeralda (y Ampliación), Villas de Imaq y Voluntad y Trabajo.

La dependencia señaló que una vez concluidas las maniobras se restablecerá el suministro de manera gradual.