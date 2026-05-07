Anuncian concierto gratuito de Pandora por el Día de las Madres

El secretario de Bienestar Social de Reynosa, invitó a las familias al festejo por el Día de las Madres, este domingo 10 de mayo en el Polideportivo Municipal

El secretario de Bienestar Social del municipio de Reynosa, Antonio Chávez, hizo la invitación a las familias de la ciudad para asistir al festejo del Día de las Madres que se llevará a cabo este domingo 10 de mayo en el Polideportivo Municipal, donde se presentará de manera gratuita el grupo Pandora.

El funcionario señaló que el evento iniciará a las seis de la tarde, aunque las puertas del recinto serán abiertas desde las cuatro de la tarde para que las asistentes puedan ingresar con tiempo y encontrar un buen lugar.

Asimismo, informó que durante la celebración se contará con diversas sorpresas para las madres de familia, además de la participación de una rondalla del COBAT y un mariachi que amenizará el ambiente durante el festejo.

Antonio Chávez también destacó que el presidente municipal estará entregando rosas a las asistentes, como parte de las actividades preparadas para reconocer a las madres en su día.

De igual forma, aseguró que ya existe coordinación con Protección Civil y Seguridad Pública para garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo del evento, con el objetivo de que las familias disfruten de una celebración tranquila y organizada.