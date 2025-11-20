Anuncian cierres viales en Reynosa por desfile de la Revolución

Los bloqueos abarcarán las vialidades entre las avenidas Nayarit y Lázaro Cárdenas, además de los accesos que conectan directamente con el bulevar Morelos

La Coordinación de Tránsito Municipal de Reynosa informó que este jueves 20 de noviembre se aplicarán cierres viales desde temprana hora debido al desfile conmemorativo del aniversario de la Revolución Mexicana, cuyo arranque está previsto alrededor de las 9:00 de la mañana.

La dependencia anunció que entre las 6:30 y las 7:00 horas quedará completamente restringida la circulación en el bulevar Morelos, así como en todas las calles aledañas, ya que en ese periodo comenzará el cierre de bocacalles y la preparación de los contingentes oficiales, vehículos alegóricos y unidades participantes.

Los bloqueos abarcarán las vialidades comprendidas entre las avenidas Nayarit y Lázaro Cárdenas, además de los accesos que conectan directamente con el bulevar Morelos.

Ante ello, Tránsito recomendó el uso de rutas alternas como la calle Herón Ramírez —que permite circular hacia el Centro o hacia el bulevar Hidalgo—, así como el bulevar Acapulco, Tiburcio Garza Zamora y la calle Charco.

La coordinadora de Tránsito y Vialidad, Iris Chavira, pidió comprensión a la ciudadanía ante las afectaciones que se prolongarán durante gran parte del día con el fin de garantizar un evento seguro.

Señaló que los cierres iniciarán desde el bulevar Acapulco y la calle Tamaulipas, extendiéndose gradualmente hacia el bulevar Morelos. Explicó que se trata de una medida necesaria debido a la circulación de unidades oficiales, carros alegóricos y vehículos clásicos que desfilarán sobre el bulevar Morelos antes de ser desviados por la misma arteria.

Chavira enfatizó que la prioridad será la protección de los peatones, especialmente estudiantes y familias que acudirán al evento.

“Es importante porque hay niños que van caminando y no queremos ningún atropellado”, advirtió.

Las autoridades reiteraron el llamado a manejar con precaución y planear rutas alternas con anticipación, a fin de evitar retrasos y contribuir a una jornada segura durante esta conmemoración nacional.