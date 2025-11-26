Anuncian campesinos bloqueos carreteros en la frontera de Reynosa

Organizaciones campesinas reiteraron su disposición al diálogo, pero insistieron en que mantendrán las protestas hasta recibir una respuesta concreta

El dirigente del Catorceavo Comité Campesino confirmó que este martes se llevará a cabo la segunda jornada de protestas en distintos tramos carreteros de la frontera norte, luego de no alcanzar acuerdos con autoridades estatales y federales durante la noche del lunes.

De acuerdo con el líder campesino, representantes del movimiento sostuvieron una llamada con instancias de gobierno con el propósito de encontrar soluciones a sus demandas.

Sin embargo, ante la falta de avances, las organizaciones decidieron continuar con las movilizaciones y proceder al cierre de carreteras estratégicas en la región.

Los puntos donde se realizarán los bloqueos son:

- La “Y”, conexión vial que enlaza al municipio de San Fernando con las ciudades de Matamoros y Reynosa.

- La caseta de cobro de la autopista de Nuevo Progreso, ruta que también conecta con el puente internacional de ese municipio.

- El acceso al Puente Internacional Reynosa–Pharr, uno de los cruces comerciales más importantes de la frontera.

El dirigente advirtió que, de no lograrse acuerdos durante la jornada, también se contempla cerrar la conexión del kilómetro 30, punto que enlaza a los estados de Nuevo León y Tamaulipas, lo que podría generar afectaciones significativas a la circulación y al transporte de carga.

Las organizaciones campesinas reiteraron su disposición al diálogo, pero insistieron en que mantendrán las protestas hasta recibir una respuesta concreta a sus demandas.