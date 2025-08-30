Anuncian 5ta edición del “México Carbon Fórum 2025” 

Tampico será sede del México Carbon Fórum 2025 los días 10 y 11 de septiembre, un congreso que busca impulsar la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental

Este próximo 10 y 11 de septiembre se realizará la 5ta edición del congreso denominado “México Carbon Fórum 2025”, que tendrá como sede el Centro de Convenciones y Exposiciones de Tampico, informó en conferencia de prensa la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Lizeth Saldívar Lartigue, quien refirió que se trata de una actividad de gran relevancia nacional e internacional y que tiene como objetivo posicionar al estado como un referente en sostenibilidad, competitividad y responsabilidad ambiental.

Destacó además que esta iniciativa responde al liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado una agenda que coloca al desarrollo económico y al cuidado del medio ambiente como ejes estratégicos para la entidad.

“Este foro reunirá a líderes más influyentes del sector, formuladores de políticas públicas, grandes empresas líderes del tema ambiental, inversionistas comprometidos, científicos y emprendedores; exploraremos las oportunidades que la descarbonización nos ofrece, no solo hablaremos de los desafíos, sino que traeremos soluciones tangibles y modelos de negocios exitosos que hoy ya marcan la diferencia, será un espacio de conocimiento y colaboración a través de paneles, talleres y exposiciones, los asistentes tendrán acceso a lo último en tecnologías y marcos regulatorios”, señaló.

De igual manera, se busca que las empresas de Tamaulipas, grandes o pequeñas, adopten prácticas sostenibles que no solo beneficien al planeta, sino que las hagan más competitivas y atractivas en el mercado global.