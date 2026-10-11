Anuncia UAT nuevo rastro para borregos y chivos para 2027

El objetivo es fortalecer a los productores pecuarios de Tamaulipas, especialmente del Altiplano y otras regiones rurales

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, anunció que en 2027 se construirá un rastro exclusivo para ovinos y caprinos como parte del crecimiento de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

El proyecto se impulsará en coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Secretaría de Finanzas, de donde se gestiona el financiamiento.

Buscan incrementar el valor comercial de la carne de borrego y chivo

El objetivo es fortalecer a los productores pecuarios de Tamaulipas, especialmente del Altiplano y otras regiones rurales, para que puedan incrementar el valor comercial de la carne de borrego y chivo, al contar con un espacio certificado para su sacrificio y comercialización.

El rector recordó que la UAT es la única universidad en México que cuenta con un rastro Tipo Inspección Federal, TIF, que actualmente procesa entre 70 y 90 reses por semana con capacidad de hasta 100 sacrificios diarios. A esta infraestructura se suma la nueva sala de deshuese, con una inversión de 38 millones de pesos, que permitirá a los ganaderos vender carne en lugar de ganado en pie y acceder a mercados nacionales e internacionales.

El nuevo rastro aprovechará la infraestructura y la inspección TIF

Señaló que el nuevo rastro para ovinos aprovechará esa misma infraestructura y los servicios de inspección TIF, brindando a los pequeños y medianos productores un servicio con estándares de calidad reconocidos por el SENASICA, con la finalidad de posicionar a Tamaulipas entre las tres entidades más competitivas del país en producción de carne certificada.