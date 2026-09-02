Anuncia nueva edición del torneo de pesca Copa Tamaulipas

El torneo está diseñado para que toda la familia disfrute de un fin de semana lleno de emoción, naturaleza y sana convivencia

Pablo González Alanís, vocal de la Comisión de Caza y Pesca del Gobierno del Estado, presentó la convocatoria oficial del Torneo de Pesca “Copa Tamaulipas 2026”, evento que impulsa el turismo, el deporte y la convivencia familiar en la región. La competencia se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre en Playa Tepehuajes, municipio de Soto la Marina.

El torneo está diseñado para que toda la familia disfrute de un fin de semana lleno de emoción, naturaleza y sana convivencia. Contará con dos modalidades desde pie de orilla: especies varias y mantarraya.

La bolsa de premios supera los 150,000 pesos; en la modalidad de Especies Varias se otorgarán 30,000 pesos al primer lugar, 20,000 pesos al segundo y 15,000 pesos al tercero. Para la categoría de mantarrayas, los premios serán 15,000 pesos para el primer lugar, 10,000 pesos para el segundo y 5,000 pesos para el tercero.

Además de los premios en efectivo, los participantes recibirán reconocimientos y sorpresas. Como incentivo adicional, todos los pescadores inscritos participarán en la gran rifa de una cuatrimoto Dínamo, lo que hace a esta edición todavía más atractiva más allá de la competencia.

El vocal de la Comisión destacó que el torneo representa un compromiso con el fortalecimiento del turismo regional y con la consolidación de Tamaulipas como un destino turístico competitivo, sostenible y atractivo, aprovechando las riquezas naturales y las actividades de caza y pesca.

Señaló que este tipo de eventos proyecta la grandeza de la región y fortalece la economía local al sumar esfuerzos entre el gobierno del Estado, prestadores de servicios, participantes y comunidades.

Se hace una cordial invitación a pescadores de Tamaulipas y de todo el país a formar parte de esta gran fiesta deportiva y a disfrutar de la playa de Tepehuajes en una experiencia que combina deporte, naturaleza y convivencia familiar.

Fecha del evento: 12 y 13 de septiembre de 2026.