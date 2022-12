Anuncia Movimiento Ciudadano que no hará alianzas

Juan Carlos Zertuche Romero, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, indicó que el partido contendrá en solitario en los próximos procesos electorales

Por: Víctor Hugo Guerra

Diciembre 27, 2022, 14:31

El presidente del comité directivo estatal del partido Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, Juan Carlos Zertuche Romero, anunció a los simpatizantes las directrices tomadas desde la sede nacional y comentó que la primera de ellas es la de no hacer alianzas con ningún partido para las próximas contiendas electorales.



“Que Movimiento Ciudadano no va a hacer alianza política en los procesos electorales, no vamos a ir con el PAN, no vamos a ir con Morena, nos vamos a ir con el PRI, Movimiento Ciudadano está haciendo la alianza exclusivamente con las y los ciudadanos de México', expresó.



Comentó también que, para la elección para la sede vacante en el Senado, son varios los personajes que han alzado la mano, pero hasta el momento el partido no ha definido si va o no a la competencia, recalcó que las miras del partido están en la contienda para sustituir al presidente de la república en el 2024, para esto reveló algunos nombres de quienes los puedan representar.



“Grandes gallos y gallinas como bien lo dijo Samuel García, tenemos en el caso a nivel regional un Luis Donaldo Colosio, Samuel García, el gobernador de Nuevo León, en el caso de Jalisco a Pablo Lemus, Enrique Alfaro o el mismo senador Dante Delgado, que es el coordinador nacional de nuestro movimiento”, señaló.



Zertuche Romero dijo que actualmente están en la etapa de capacitaciones internas a nivel nacional, hizo un balance de las pasadas contiendas y asegura que las estadísticas revelan que el partido que representa cuenta con posibilidades para seguir participando solo.



“A nivel nacional los números no mienten, el único partido político que ha hecho frente a Morena ha sido Movimiento Ciudadano, mientras los demás van en picada, van como un “Titanic”, tenemos el caso de Nuevo León donde se ganó el estado con Samuel García y varias diputaciones y alcaldías en ese estado con Colosio', agregó.