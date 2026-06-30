Anuncia Gattás supervisión permanente en retenes antialcohol

Ante la ola de quejas por presuntos abusos en retenes antialcohol, el alcalde de Ciudad Victoria, anunció que continuará supervisando los operativos

En medio de una ola de quejas por presuntos abusos en los retenes antialcohol, el alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, anunció que continuará con la supervisión de los operativos antialcohol en la capital de la entidad.

Entrevistado durante el Barbacha Fest 2026 en El Mante, el alcalde dijo que la idea es garantizar que la población reciba un trato digno apegado a derecho, pero cumpliendo con el reglamento de tránsito como debe ser.

“El operativo que cuida al operativo antialcohol, vamos a andar con Derechos Humanos, con Contraloría, vamos a estar cuidando al ciudadano porque estamos de su lado, que se respeten sus derechos, que se les trate con dignidad y la persona que ande tomada, que se le quite el carro”, expresó enfático el alcalde.

Recordemos que Gattás Báez apareció sin avisar la noche del sábado antepasado en el filtro sobre la Calzada Luis Caballero para revisar cómo se estaba tratando a los conductores.

Acompañado por el secretario del Ayuntamiento, Hugo Reséndez Silva, el edil constató personalmente la atención que brindan los agentes de Tránsito Municipal, el protocolo que siguen y hasta las condiciones de higiene del equipo con el que se aplican las pruebas de alcoholemia.

“Hay muchas quejas, y no porque no hayamos puesto al director de Tránsito Municipal vamos a permitir este tipo de atropellos”, dijo Gattás Báez en esa ocasión.

Aclaró que, al ser Ciudad Victoria la capital del estado, la ley no le da facultad para nombrar al titular de la corporación, por lo que el Ayuntamiento no opera directamente el retén.

Aun así, remarcó que como autoridad tiene mano para actuar: “Respetando la designación del director de esa corporación, con la mesa de honor y justicia tengo la facultad de, ante el abuso y corrupción de los elementos de tránsito, dar de baja y, si hay alguna falta, denunciar ante las autoridades competentes”.

El alcalde adelantó que no será la única visita sorpresa.

Los fines de semana seguirá supervisando los operativos con personal de la Contraloría Municipal y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para asegurar que los filtros sean realmente preventivos y cumplan su propósito: cuidar la vida de los victorenses, no violentarlos.