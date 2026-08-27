Anuncia Educación Tamaulipas prioridades para el ciclo escolar

La misión principal del Estado es erradicar el acoso escolar y el bullying, por lo que aplicará el programa "ABC de las Emociones"

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, informó sobre tres temas fundamentales que marcarán el rumbo de la educación en Tamaulipas durante el presente año y el próximo ciclo escolar 2026-2027.

Con el objetivo de erradicar el acoso escolar y el bullying, se pondrá en marcha el programa "ABC de las Emociones". Esta iniciativa busca promover el respeto a la dignidad y los derechos de niñas, niños y jóvenes dentro de las aulas.

El funcionario confirmó que el sistema USICAM dejará de operar. Actualmente, se está realizando una consulta nacional en la que participan más de un millón de docentes con una importante participación local de más de 50,000 maestros para definir los nuevos mecanismos que regirán el próximo ciclo escolar.

Los resultados de esta encuesta permitirán establecer las bases que sustituirán al actual esquema de admisión y promoción.

“Otro de los aspectos es la capacitación, que se instruirá primero a los docentes, quienes posteriormente replicarán la formación con los padres de familia”, dijo Valdez García.

El programa contará con libros de texto, guías especializadas y la integración de dos horas semanales obligatorias dentro del horario escolar dedicadas a la educación socioemocional. Asimismo, se contempla la contratación de más psicólogos, sujeto a la suficiencia presupuestal de la Federación.

La Secretaría avanza en una estrategia para sensibilizar sobre la restricción del uso de celulares dentro de los salones de clase.

Se está recabando la opinión de los maestros sobre este tema y, a finales de septiembre, se abrirá un foro estatal para consultar a los padres de familia.

“A principios de noviembre, Tamaulipas presentará una postura definitiva respecto a la regulación o prohibición del uso de teléfonos móviles, tabletas y herramientas de inteligencia artificial en las aulas”, explicó.

Estas medidas buscan transformar el entorno educativo, priorizando tanto el bienestar emocional de la comunidad escolar como la actualización de los procesos administrativos y tecnológicos.