Anuncia edil su reincorporación a municipio de Victoria

Mediante un comunicado en redes sociales, explicó que su ausencia temporal buscó dar certeza y respetar las reglas de su partido.

Al asegurar que hay mucho trabajo por realizar en Victoria, Lalo Gattás anunció este viernes su próxima reincorporación al cargo de presidente municipal de Victoria.

A través de un escrito publicado en su red social de Facebook, explicó que su separación temporal fue para formalizar su registro en el proceso interno de Morena para la definición de coordinadores distritales federales.

"Tome una decisión muy clara: separar mi responsabilidad como Presidente Municipal de cualquier aspiración personal. Consideré que era lo correcto y responsable, dar certeza incondicional, no distraer el trabajo y atender esta etapa con absoluto respeto a las reglas" enfatizó.

Indicó que, con el registro realizado y teniendo clara la siguiente etapa del proceso interno, estará informando al Cabildo la formal reincorporación como alcalde de Victoria para continuar trabajando.