Anuncia Comapa programa de Mantenimiento Invernal

Esto implica que habrá cortes programados en diferentes sectores de la ciudad a lo largo de tres meses, hasta cubrir todo Nuevo Laredo

En noviembre empezará el programa de Mantenimiento Invernal a los equipos de potabilización y distribución de agua en la ciudad.

Esto implica que habrá cortes programados en diferentes sectores de la ciudad a lo largo de tres meses, hasta cubrir todo Nuevo Laredo, informó Silvia Fernández Gallardo Boone, gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Comapa.

“Son trabajos que se planean; (los cortes de agua) no son intencionales, la verdad es que lo que quiero es evitar cortar el servicio del agua”, expresó Fernández Gallardo Boone.

Sin embargo, es necesario el corte para que los técnicos puedan trabajar en el mantenimiento, y es solo mientras se realizan las labores; al terminar, se reanuda inmediatamente el servicio, por lo que la intención es que sea muy breve.

“Yo creo que a partir de noviembre, diciembre y enero se hará el mantenimiento invernal”, declaró la gerenta.

A lo largo de este año se han tenido muchas afectaciones por fallas en el servicio eléctrico, lo que afecta los equipos de la Comapa, por lo que el mantenimiento invernal es indispensable, y se hace en esta temporada porque es cuando baja el consumo del vital líquido, y así es menor la afectación a las familias.