Anuncia Bienestar reunión nacional para reforzar apoyos

Lourdes Puente, delegada estatal, explicó que la encomienda de la Secretaría de Bienestar es fortalecer la cobertura territorial y la eficiencia de los apoyos.

La delegada de Bienestar Social en Tamaulipas, Lourdes Puente Vizcarra, informó que en esta semana todos los responsables de los programas de la dependencia en el país se reunirán a nivel nacional para analizar los avances e impulsar más apoyos para los tamaulipecos.

Dijo que aunque todos los programas sociales de la dependencia tienen relevancia, actualmente impulsan el programa de credencialización para el Servicio Universal de Salud, por lo que invitó a quienes no cuentan con seguridad social a adherirse para contar con su documento que les permita acceder al servicio que requieren.

Sobre la credencialización, precisó que es la clave para el acceso universal a la salud. Consiste en una tarjeta física y digital, con fotografía, huella, CURP y código QR, que acredita el derecho a atención médica gratuita, medicamentos, cirugías y estudios en todo el sistema público IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE, con expediente electrónico.

La meta en Tamaulipas es credencializar a 1.6 millones de personas sin seguridad social, proceso que se realiza en módulos fijos con toma de fotografía y huellas, de lunes a sábado.

La funcionaria explicó que la encomienda de la Secretaría de Bienestar, que encabeza Leticia Ramírez Amaya, es fortalecer la cobertura territorial y la eficiencia de los apoyos, especialmente en los 43 municipios de Tamaulipas.

Detalló que actualmente en Tamaulipas 700 mil personas reciben Pensiones y Programas para el Bienestar con una inversión social de 19 mil 400 millones de pesos.

El desglose es el siguiente:

- 398 mil 111 adultos mayores reciben Pensión para el Bienestar de 6 mil 400 pesos bimestrales.

- 92 mil 765 mujeres de 63 y 64 años reciben Pensión Mujeres Bienestar de 3 mil 100 pesos bimestrales.

- 35 mil 957 personas con discapacidad reciben 3 mil 300 pesos bimestrales.

- 4 mil 241 madres trabajadoras reciben mil 650 pesos bimestrales.

- Además de becas Rita Cetina para estudiantes de educación básica y programas como Sembrando Vida y Producción para el Bienestar.

Puente Vizcarra señaló que otro eje prioritario es el programa Salud Casa por Casa, que ya realizó más de 300 mil visitas con casi 500 médicos y enfermeras para censar a adultos mayores y personas con discapacidad y brindarles atención en su domicilio.