Anuncia alcalde de Reynosa apoyo para familias de desaparecidos

Afirmó que se brindará asesoría jurídica y atención psicológica para los familiares de las víctimas que decidan tomar terapia

Tras la protesta registrada durante el desfile del 20 de noviembre en Reynosa —donde un grupo de madres buscadoras intentó acercarse a las autoridades para exigir atención y justicia—, el alcalde de la ciudad anunció la creación de un nuevo programa de apoyo destinado exclusivamente a familiares de personas desaparecidas.

De acuerdo con el presidente municipal, el Ayuntamiento mantiene diálogo con todas las personas que buscan a algún ser querido y acuden a solicitar acompañamiento. Explicó que el programa contempla tres tipos de apoyo: económico, jurídico y psicológico. El recurso económico será utilizado principalmente para cubrir gastos de traslado, pues muchas familias deben viajar de manera constante a ciudades como Ciudad Victoria, Ciudad de México o acudir repetidamente a la Fiscalía local.

Además, se brindará asesoría jurídica para quienes la necesiten, así como atención psicológica disponible para cualquier familiar que decida tomarla, como parte del acompañamiento integral que el municipio pretende ofrecer.

El alcalde recordó que esta estrategia había sido anunciada el mes pasado, pero señaló que cobró relevancia nuevamente tras la manifestación ocurrida durante el desfile. En relación con ese incidente, afirmó que algunas de las personas presentes no pertenecen formalmente a los colectivos de búsqueda y que suelen participar en diversas protestas contra el gobierno municipal. No obstante, reiteró que el Ayuntamiento mantiene su disposición al diálogo con colectivos y familias afectadas por esta problemática.

La administración municipal informó que en los próximos días se dará a conocer la fecha oficial de puesta en marcha del programa, cuyo propósito es atender de manera directa las necesidades derivadas de la búsqueda de personas desaparecidas, un proceso que implica desgaste emocional, jurídico y económico para cientos de familias en Reynosa.

Declaraciones del alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz: