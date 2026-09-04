Anticipa Fiscalía Anticorrupción 'sorpresas' en investigaciones

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con servidores públicos y autoridades municipales

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas mantiene abiertas diversas investigaciones relacionadas con servidores públicos y autoridades municipales, algunas de las cuales podrían arrojar resultados y “sorpresas” durante los próximos meses.

Andrés Norberto García Repper Favila, titular de la fiscalía, señaló que existen carpetas correspondientes no solamente a administraciones actuales, sino también a gobiernos anteriores, aunque por el sigilo que exige el proceso de investigación evitó revelar nombres, cargos o el número de exalcaldes que pudieran estar involucrados.

García Repper Favila explicó que algunas investigaciones requieren obtener información financiera y documental de distintas instituciones, por lo que los procedimientos pueden prolongarse.

Sin embargo, aseguró que durante este año podrían darse a conocer resultados y que también existe la posibilidad de que haya avances importantes durante el primer semestre de 2027.

Abuso de autoridad, entre las principales denuncias

El funcionario explicó que una parte importante de las denuncias que llegan a la Fiscalía Anticorrupción están relacionadas con servidores públicos y, entre las conductas señaladas con mayor frecuencia, se encuentra el abuso de autoridad.

Precisó que también se reciben denuncias por presunta negligencia, tráfico de influencias y ejercicio indebido de funciones, además de señalamientos contra elementos policiacos.

No obstante, aclaró que una denuncia no necesariamente significa que se haya cometido un delito, ya que en algunos casos, después de las investigaciones, los hechos pueden corresponder a faltas administrativas o no existir elementos suficientes para continuar con una carpeta.

En el caso específico de las denuncias por presunto abuso de autoridad, estimó que entre un 60 y 70 por ciento terminan en reserva debido, principalmente, a la falta de elementos que permitan acreditar los hechos, como nombres, datos precisos, testigos, videos u otras evidencias.

Capacitan a municipios ante cierre administrativo y proceso electoral

Paralelamente, autoridades estatales realizan jornadas de capacitación dirigidas a los gobiernos municipales, con el objetivo de fortalecer sus conocimientos sobre las obligaciones administrativas y normativas ante el cierre del tercer año de gestión de los actuales ayuntamientos.

En estas actividades participan la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y otras instituciones vinculadas con el combate y prevención de actos de corrupción.

El objetivo es que los gobiernos locales cuenten con las herramientas técnicas y normativas necesarias para integrar correctamente sus informes, cuentas públicas y documentación administrativa, considerando que estos procesos posteriormente son revisados por las instancias correspondientes y, en su caso, por el Congreso del Estado.

García Repper Favila señaló además que esta capacitación tiene relevancia ante el próximo escenario electoral, debido a la necesidad de prevenir el uso indebido de recursos públicos en precampañas, campañas y durante la jornada electoral.

Sostiene que el mensaje de la Fiscalía es apostar por la prevención y por el cumplimiento estricto de la legislación, particularmente ante un escenario en el que funcionarios y actores políticos deberán cuidar que los recursos públicos no sean utilizados con fines electorales.