Ángeles Verdes atienden a más de 3 mil 500 turistas

Los Ángeles Verdes brindaron asistencia vial y turística a más de 3 mil 500 turistas durante el verano 2026 en Tamaulipas

Más de 3 mil 500 turistas recibieron atención de los Ángeles Verdes durante el periodo vacacional de verano 2026 en Tamaulipas, como parte del servicio gratuito de asistencia vial y turística que opera en las principales carreteras de la entidad.

El secretario de Turismo de Tamaulipas, Benjamín Hernández Rodríguez, informó que durante este periodo se registraron 289 llamadas y 996 servicios proporcionados a viajeros que transitaban por el estado.

Los Ángeles Verdes ofrecen asistencia gratuita que incluye orientación a los viajeros, apoyo mecánico básico, información turística y acompañamiento ante situaciones de emergencia.

Hernández Rodríguez destacó que este servicio permite a los visitantes recorrer las carreteras tamaulipecas con mayor tranquilidad y contribuye a fortalecer la percepción del estado como un destino seguro y confiable.

Refuerzan seguridad en carreteras

El programa se suma a las acciones de seguridad implementadas en Tamaulipas, entre ellas las Estaciones Seguras, estrategia que busca brindar mayor protección a quienes recorren las carreteras estatales.

De acuerdo con la Secretaría de Turismo, la presencia de los Ángeles Verdes también ha permitido reducir los tiempos de respuesta ante imprevistos y mejorar la experiencia de quienes visitan las playas, la frontera y los atractivos naturales de Tamaulipas.

Además de brindar asistencia mecánica, los Ángeles Verdes orientan a los turistas sobre rutas, sitios de interés y medidas preventivas para realizar sus recorridos de manera segura.

La dependencia estatal señaló que estas acciones forman parte de la estrategia para fortalecer la actividad turística y ofrecer una atención de calidad tanto a visitantes nacionales como extranjeros.