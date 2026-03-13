Analizar edad y ahorro es clave para una buena jubilación

Cada persona debe analizar su condición física, estabilidad económica y expectativas de vida, ya que el promedio de vida en México ronda los 75 años

El especialista en finanzas Pablo Reina Quiroga explicó que la decisión de cuándo jubilarse depende principalmente de la situación económica, la salud y las metas personales de cada trabajador, ya que existen distintas modalidades que influyen directamente en el ingreso que se recibirá durante la etapa de retiro.

De acuerdo con el experto, una de las opciones es la jubilación anticipada a los 60 años, la cual implica que el trabajador reciba aproximadamente entre 70 y 75 por ciento de su pensión, debido a que se acorta su vida productiva. Señaló que aunque algunas personas optan por retirarse a esa edad por cansancio o motivos personales, financieramente puede representar un ingreso menor para enfrentar los años posteriores al retiro.

En contraste, explicó que quienes deciden esperar hasta los 65 años o más pueden recibir el 100 por ciento de su jubilación, lo que brinda un respaldo económico mayor. Indicó que esta opción suele ser más conveniente para muchas personas, ya que a esa edad resulta más difícil incorporarse nuevamente al mercado laboral y contar con un ingreso completo ayuda a mantener estabilidad financiera.

Reina Quiroga también mencionó un tercer perfil de trabajadores: aquellos que buscan una jubilación con ingresos específicos, por ejemplo, recibir alrededor de 20 mil pesos mensuales. Para lograrlo, dijo, es necesario realizar aportaciones adicionales durante la vida laboral, lo que puede implicar ahorros extra o inversiones que permitan aumentar el monto final de la pensión.

El especialista destacó que el monto de la jubilación depende de factores como las semanas cotizadas, el salario registrado y las aportaciones realizadas en los últimos años de trabajo, por lo que recomendó planear con anticipación el retiro para asegurar un ingreso suficiente.

Finalmente, señaló que cada persona debe analizar su condición física, estabilidad económica y expectativas de vida, ya que el promedio de vida en México ronda los 75 años, lo que significa que muchos trabajadores podrían pasar alrededor de una década o más en retiro. Por ello, subrayó que la planeación financiera y el ahorro son elementos fundamentales para vivir la jubilación con tranquilidad.