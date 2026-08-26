Analizan regulación de celulares en escuelas de Tamaulipas

La intención es construir una regulación nacional, debido a que actualmente 16 estados ya cuentan con algún tipo de regulación

El uso de teléfonos celulares dentro de las escuelas todavía no tiene reglas definidas en la región sur del estado, por lo que autoridades educativas de la región se encuentran a la espera de la capacitación y directrices que establecerá la Secretaría de Educación Pública para determinar cómo se aplicará la regulación durante el próximo ciclo escolar.

Jorge Cisneros, jefe del Centro Regional de Educación en Altamira, señaló que sería aventurado anticipar si habrá una prohibición total de los dispositivos, ya que el tema debe analizarse tomando en cuenta tanto el derecho de los estudiantes sobre sus pertenencias como la necesidad de proteger la atención y convivencia dentro de los planteles.

Explicó que la SEP deberá establecer la metodología que se aplicará en las escuelas, incluyendo la posibilidad de realizar encuestas, consultar a padres de familia y escuchar a docentes y directivos antes de determinar las medidas que correspondan.

Docentes serán consultados sobre la regulación

La discusión forma parte de un debate nacional impulsado por el Gobierno Federal, en el que más de un millón de maestras y maestros de educación básica serán consultados sobre una propuesta para regular el uso de celulares en las escuelas.

La intención es construir una regulación nacional, debido a que actualmente 16 estados ya cuentan con algún tipo de regulación.

En Tamaulipas, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, confirmó que todavía no se puede hablar de una prohibición. La Secretaría de Educación estatal anunció además un foro con especialistas, docentes y padres de familia para analizar y definir la regulación que podría aplicarse a partir de este ciclo escolar.

Altamira esperará las directrices federales

Para Altamira, por ahora, la instrucción es esperar las directrices federales; será después de la capacitación y las consultas correspondientes cuando se conozca si los celulares serán restringidos, bajo qué condiciones podrán utilizarse y qué excepciones habrá para situaciones pedagógicas o de emergencia.