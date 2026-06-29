Analizan fenómeno de laguna rosa en colonia Jerusalén

De acuerdo con el funcionario, este “laguito” podría haber adquirido dicho color debido a la proliferación de microorganismos

El municipio de Matamoros, en atención a reportes de habitantes, trabaja de manera coordinada con el regidor de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ramiro Cisneros, para determinar el origen de un pequeño cuerpo de agua que presenta una inusual tonalidad rosada en la colonia Jerusalén.

Investigan posible origen del cambio de coloración

De acuerdo con el funcionario, este “laguito” podría haber adquirido dicho color debido a la proliferación de microorganismos, favorecida por las altas temperaturas y el estancamiento del agua, ya que el sitio no cuenta con flujo natural.

Asimismo, señaló que la acumulación de basura en los alrededores presuntamente generada por algunos vecinos del sector— podría estar contribuyendo a las condiciones del agua, al propiciar un entorno poco favorable para su saneamiento.

Realizan análisis para descartar riesgos sanitarios

Como parte de las acciones emprendidas, Ramiro Cisneros informó que ya se tomaron muestras del agua, las cuales fueron enviadas a análisis para conocer con precisión las causas del fenómeno y descartar posibles riesgos a la salud pública.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía a colaborar con el cuidado del entorno, evitando arrojar desechos en la zona y contribuyendo a mantener en condiciones adecuadas los espacios comunes, en tanto se obtienen los resultados de laboratorio.