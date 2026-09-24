Analizan estrategias para generar más empleo en Matamoros

Al encontrarse ya en el último trimestre, es necesario buscar soluciones que permitan mejorar las condiciones para quienes se encuentran en búsqueda de trabajo

Ante las dificultades que actualmente enfrentan algunas personas para encontrar una oportunidad laboral, el sector empresarial de Matamoros analiza estrategias para impulsar la generación de empleos en el municipio.

Héctor Javier Castillo, presidente de la Unión de Comerciantes y Empresarios del Noreste (UCEN), señaló que el tema laboral se mantiene entre las principales preocupaciones del sector, por lo que se busca encontrar alternativas que permitan activar el empleo.

Explicó que, al encontrarse ya en el último trimestre del año, es necesario buscar soluciones que permitan mejorar las condiciones para quienes se encuentran en búsqueda de trabajo y, al mismo tiempo, fortalecer la actividad económica local.

Castillo destacó que las opciones no deben concentrarse únicamente en la industria maquiladora, ya que existen otros sectores que también pueden contribuir a la generación de fuentes laborales en Matamoros.

En este sentido, indicó que se busca trabajar en estrategias que involucren diferentes áreas comerciales y empresariales, con la finalidad de ampliar las oportunidades de empleo y atender la demanda de quienes actualmente tienen dificultades para incorporarse al mercado laboral.

El presidente de la UCEN agregó que continuarán analizando alternativas para que distintos sectores productivos puedan participar en la generación de empleos durante los próximos meses