Analizan embarazo de menor víctima de abuso en Matamoros

La procuradora estatal de atención a menores del DIF Tamaulipas mantiene un seguimiento puntual del caso para asegurar que se brinde la atención necesaria

La directora del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Eugenia Lara Ayala, informó que las autoridades estatales se encuentran trabajando de manera interinstitucional en el caso de una menor de 11 años víctima de violación en el municipio de Matamoros.

Lara Ayala enfatizó que la prioridad absoluta es la seguridad, el bienestar físico y emocional de la menor.

El proceso se está gestionando en estricto apego al Código Penal Estatal y a la Ley General de Víctimas, contando con la colaboración estrecha de la Fiscalía General de Justicia del Estado, instituciones médicas especializadas y la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Tamaulipas.

Analizan posible interrupción del embarazo

Respecto a los cuestionamientos sobre una posible interrupción del embarazo, la funcionaria aclaró que aún no se ha tomado ninguna decisión. Señaló que el caso está bajo revisión puntual por un equipo multidisciplinario, donde la determinación médica sobre el estado de salud de la menor y el riesgo de vida son factores determinantes.

"Ahorita nadie de nosotros define o toma la decisión por sí solo, porque es una decisión en conjunto para privilegiar el bienestar y la seguridad de la menor desde el punto de vista físico, emocional y legal", puntualizó.

DIF mantiene seguimiento del caso

Por su parte, la procuradora estatal de atención a menores del DIF Tamaulipas mantiene un seguimiento puntual del caso para asegurar que se brinde la atención necesaria y se tomen las decisiones correctas conforme a la ley.