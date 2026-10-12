Analizan durante expo crecimiento de la ciudad de Reynosa

El presidente de la CMIC en Reynosa destacó que uno de los objetivos es analizar las condiciones actuales de Reynosa y sus necesidades de infraestructura

El próximo miércoles 28 de octubre se realizará la Expo Construcción en el Centro de Convenciones de Reynosa, un evento organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) para analizar el crecimiento de la ciudad, sus necesidades de infraestructura y las nuevas tendencias del sector.

Roberto Avilés, presidente de la CMIC Reynosa, informó que las actividades comenzarán a las 8:00 de la mañana y la inauguración está prevista alrededor de las 8:30 horas. “Los invitamos, es totalmente gratis”, señaló, al extender la invitación a la ciudadanía para participar en este encuentro.

La exposición reunirá a 42 marcas locales relacionadas con productos y servicios de la industria de la construcción. Avilés explicó que también se mostrarán proyectos desarrollados en conjunto con diferentes colegios profesionales, como parte de las propuestas que actualmente se impulsan para el crecimiento de la ciudad.

El presidente de la CMIC destacó que uno de los objetivos es analizar las condiciones actuales de Reynosa y sus necesidades de infraestructura. “Queremos ver cómo se desarrolla Reynosa”, comentó, al señalar que el sector busca conocer qué requiere la ciudad y cómo puede contribuir a su desarrollo.

Como parte del programa se realizará un panel con la participación del presidente nacional de la CMIC y varios expresidentes nacionales de la cámara, quienes abordarán temas relacionados con el crecimiento de Reynosa. “Viene nuestro presidente nacional, vienen varios expresidentes nacionales de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción”, explicó.

El encuentro también contará con dos conferencistas, quienes abordarán temas relacionados con los retos y tendencias de la industria, con el propósito de generar un espacio de análisis y participación para empresarios y especialistas del sector.