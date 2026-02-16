Analizan ampliar rutas en la zona sur de Tamaulipas

Uno de los puntos prioritarios es el sector Nuevo Madero, donde se estudia la viabilidad de una ruta que conecte de manera directa con el el centro de Altamira.

Ante la creciente demanda de transporte público en la zona sur de Tamaulipas, autoridades municipales evalúan la posibilidad de gestionar la creación de nuevas rutas para fortalecer la movilidad en distintos sectores.

El director de Transporte en Altamira, Jorge Luna Loya, informó que actualmente se realiza un análisis técnico para detectar las áreas con mayor necesidad y plantear alternativas que mejoren la conectividad para la población.

Uno de los puntos prioritarios es el sector Nuevo Madero, donde se estudia la viabilidad de una ruta que conecte de manera directa con la zona centro de Altamira.

Explicó que, aunque existen recorridos que trasladan a los usuarios hacia la avenida de la Industria, así como a Tampico y Ciudad Madero, no hay una opción directa al centro del municipio, por lo que esta propuesta busca atender esa demanda y optimizar los tiempos de traslado.