Por ahora, la corporación mantendrá los operativos y evaluará si los 80 elementos con los que cuenta son suficientes para atender las necesidades viales

Con 80 elementos en su plantilla, la Dirección de Tránsito de Matamoros analizará la posibilidad de contratar más agentes para ampliar la cobertura de vigilancia en la ciudad, ante las necesidades que enfrenta la corporación.

René Santiago Rodríguez, titular de la dependencia, señaló que actualmente entre 34 y 35 agentes salen diariamente a las calles para atender las labores de tránsito, mientras el resto del personal cubre otras actividades operativas.

El funcionario indicó que todavía no hay una convocatoria abierta para nuevos ingresos, pues primero se realizará un análisis y, posteriormente, dependerá de las instrucciones que reciban para iniciar la contratación de más elementos.

En paralelo, los accidentes viales siguen presentándose en Matamoros, pese a los operativos antialcohol que se mantienen durante la semana. De lunes a jueves se aplican de manera aleatoria, mientras que los viernes, sábados y domingos permanecen de forma permanente.

La vigilancia se distribuye en diferentes puntos de la ciudad, aunque los percances continúan siendo una problemática para las autoridades de tránsito, que buscan reforzar la presencia de agentes en las calles.

Por ahora, la corporación mantendrá los operativos y evaluará si los 80 elementos con los que cuenta son suficientes para atender las necesidades viales del municipio.