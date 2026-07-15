Ampliarán operativos antialcohol en Matamoros

Autoridades municipales anunciaron que se contempla implementar revisiones desde temprana hora del día, incluso por la mañana

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Autoridades municipales anunciaron el reforzamiento de los operativos antialcohol en Matamoros, los cuales se extenderán durante toda la semana y no únicamente los fines de semana, como se venía implementando desde el inicio de la actual administración.

El presidente municipal, Alberto Granados Fávila, informó que estos operativos han permanecido vigentes de manera constante, pero ahora se instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública a realizarlos también de lunes a jueves, además de ampliar sus horarios con el objetivo de prevenir accidentes viales.

Señaló que, además de los operativos nocturnos que suelen concluir durante la madrugada, se contempla implementar revisiones desde temprana hora del día, incluso por la mañana, con la finalidad de evitar que conductores que consumieron alcohol durante la noche circulen en estado inconveniente.

Granados Fávila hizo un llamado a la ciudadanía y a los medios de comunicación a no difundir la ubicación de los filtros antialcohol en redes sociales, ya que esto permite a algunos conductores evadirlos, lo que incrementa el riesgo de accidentes.

Tránsito detalla el despliegue de operativos durante los fines de semana

Por su parte, el director de Tránsito y Vialidad, René Santiago Rodríguez, detalló que desde el inicio de la administración se han realizado operativos todos los fines de semana, principalmente viernes, sábado y domingo, logrando retirar de circulación a conductores en estado de ebriedad.

Indicó que tan solo el pasado fin de semana fueron remolcados entre 40 y 50 vehículos, además de que se brindó apoyo a conductores para garantizar su seguridad, ya sea contactando a familiares o facilitando su traslado seguro.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a actuar con responsabilidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y no compartir información que comprometa la efectividad de los operativos, ya que estas acciones buscan proteger la vida de los ciudadanos.