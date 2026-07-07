Amplían módulos de hidratación ante altas temperaturas en Tampico

La funcionaria destacó la importancia de mantener una hidratación constante, especialmente en personas que realizan actividades bajo el sol

Las extremas temperaturas obligaron a duplicar el número de módulos de hidratación en Tampico, hace casi un mes se ubicaron en la Plaza de Armas, y hoy en día se encuentran a disposición de la comunidad en la zona centro.

Debido a que la temperatura continúa subiendo las autoridades temen mayor riesgo por golpes de calor entre la comunidad.

Distribuyen gratuitamente Suero Vida Oral

En estos espacios se distribuye el Suero Vida Oral de manera gratuita y se pueden ubicar en las plazas de Armas, La Libertad, el pórtico del Palacio Municipal y el parque de la Laguna del Carpintero.

Se había corrido un rumor, de nuevos fallecimientos por golpes de calor, sin embargo, esto no es oficial.

Autoridades llaman a mantener una adecuada hidratación

La funcionaria destacó la importancia de mantener una hidratación constante, especialmente en personas que realizan actividades bajo el sol durante varias horas.