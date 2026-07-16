Amplían inscripciones para los XV años colectivos en Reynosa

La directora de Programas Sociales del municipio, Esmeralda Molina, informó que la recepción de documentos continuará realizándose en el Auditorio Municipal

El Gobierno Municipal de Reynosa amplió hasta el próximo 30 de julio el plazo de inscripción para el programa de XV años colectivos, con el objetivo de brindar una nueva oportunidad a adolescentes de escasos recursos que durante este 2026 cumplen 15 años y que, por diversas circunstancias, no podrían celebrar esta importante fecha junto a sus familias.

La directora de Programas Sociales del municipio, Esmeralda Molina, informó que la recepción de documentos continuará realizándose en el Auditorio Municipal, con la finalidad de que un mayor número de jóvenes pueda integrarse a esta gran celebración organizada por el Ayuntamiento.

"Estamos ampliando un poco más la convocatoria y vamos a estar recibiendo papelería e inscribiendo niñas y niños en el Auditorio Municipal hasta el 30 de julio", señaló la funcionaria.

Explicó que las y los interesados deberán presentar un documento que acredite que cumplen 15 años durante el presente año, así como un comprobante escolar, que puede ser la boleta de calificaciones del último ciclo, además de la identificación oficial del padre, madre o tutor.

"Tienen que llevar el comprobante de que durante este periodo del año 2026 cumplen 15 años, comprobante de la escuela, que en este caso serían las calificaciones porque ya salieron de vacaciones, e INE del papá o de la mamá", precisó.

Esmeralda Molina destacó que el programa contempla prácticamente todos los gastos relacionados con la celebración, con el propósito de hacer realidad el sueño de cientos de adolescentes reynosenses que no cuentan con los recursos económicos para organizar una fiesta de XV años.

"Es una fiesta muy bonita en donde se les pone todo; lo único que tienen que poner son los zapatos", comentó.

Detalló que a los varones se les confecciona un traje a la medida, mientras que las jovencitas reciben vestido, maquillaje y peinado. Además, el municipio cubre el banquete y proporciona una mesa para cada una de las participantes el día del evento.

"Se les hace a los niños el traje a la medida y a las niñas su vestido, maquillaje, peinado y banquete, porque ese día de la fiesta se les da una mesa a cada niña", puntualizó.

La funcionaria reiteró el llamado a las familias reynosenses para aprovechar la ampliación del periodo de inscripción y permitir que más adolescentes formen parte de esta celebración colectiva, que busca convertirse en un recuerdo inolvidable para quienes participan y sus seres queridos.