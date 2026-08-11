Amplían apoyos sociales para jóvenes, estudiantes y familias

El alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz encabezó la entrega de apoyos económicos, destacando que el gobierno municipal mantiene una amplia gama de programas

Durante la entrega de apoyos económicos del programa Jóvenes Imparables, el alcalde Carlos Víctor Peña Ortiz destacó que el Gobierno de Reynosa mantiene diversos programas sociales destinados a mejorar las oportunidades de jóvenes, estudiantes y familias.

El presidente municipal reconoció que las condiciones económicas que atraviesan muchas familias representan un reto, por lo que señaló que desde el gobierno se busca generar alternativas que permitan a los ciudadanos mejorar sus condiciones de vida durante los próximos años.

Peña Ortiz explicó que entre los programas disponibles se encuentran becas para estudiantes universitarios, apoyos para titulación y posgrado, así como beneficios dirigidos a niñas y niños, personas con discapacidad, menores con cáncer y personas privadas de la libertad.

“Sabemos que las oportunidades son muy complejas en el país que estamos viviendo en estos momentos, por eso los gobiernos tratamos de generar el entorno y tener programas directos para todos los jóvenes y adultos que puedan tener mejores oportunidades de vida en los siguientes años”, expresó.

El alcalde destacó que la administración municipal cuenta con una amplia variedad de apoyos, por lo que invitó a la población a conocer los programas y verificar cuáles pueden beneficiar directamente a sus familias.

Entre ellos mencionó las becas universitarias, de titulación y posgrado, además de los apoyos para menores, personas con discapacidad, niños con cáncer y personas que se encuentran en centros penitenciarios.

“Tenemos muchos apoyos de los que ustedes pueden beneficiarse, si gustan, desde nuestro gobierno”, agregó Peña Ortiz.

El presidente municipal señaló que uno de los objetivos de estas acciones es respaldar a los sectores que enfrentan mayores dificultades para continuar con sus estudios, fortalecer su preparación y acceder a mejores oportunidades de desarrollo.

Durante la entrega de apoyos de Jóvenes Imparables, el gobierno municipal reiteró que los programas sociales buscan convertirse en una herramienta para fortalecer la economía de las familias y ampliar las posibilidades de crecimiento personal y educativo de sus beneficiarios.