Américo Villarreal reconoce trabajo del Fiscal Irving Barrios

El mandatario estatal llamó a fortalecer la justicia, reconoció los avances contra la impunidad y pidió cerrar el año impulsando unidad y valores en Tamaulipas.

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, encabezó la ceremonia cívica de honores a la bandera en las instalaciones del 77 Batallón de Infantería, donde reconoció la trayectoria y el trabajo del fiscal general de Justicia, Irving Barrios Mojica. Durante su intervención, destacó la importancia del respeto institucional y los avances en materia de justicia.

“Es justo expresar nuestro reconocimiento a la labor del fiscal, gracias al doctor Irving Barrios Mojica por sus años de servicio, por el trabajo que realizamos en el marco de un total respeto institucional y compartiendo objetivos de justicia, de paz y por lograr avances sustantivos en el combate a la impunidad y el establecimiento de un verdadero estado de derecho en Tamaulipas”, señaló el mandatario.

¿Quién es el nuevo fiscal que asumirá en Tamaulipas?

En el mismo acto, Villarreal Anaya saludó a Jesús Eduardo Govea Orozco, quien asumirá la responsabilidad de fiscal general a partir del 16 de diciembre. El gobernador celebró su elección por parte del pleno legislativo estatal y subrayó que existe una alta expectativa de continuidad y fortalecimiento en el trabajo de la institución.

“Nos sumamos a las altas expectativas de continuar y fortalecer el trabajo de esta institución, fundamental para nuestra convivencia y la transformación que tenemos en marcha en Tamaulipas”, agregó el jefe del Ejecutivo estatal.

Mensaje del gobernador sobre seguridad y transformación en Tamaulipas

El gobernador reiteró su reconocimiento a las Fuerzas Armadas por el servicio que brindan en favor de la paz, la seguridad y la transformación que se vive tanto en México como en Tamaulipas. Subrayó que la transformación no sólo implica avances económicos y sociales, sino también éticos y morales.

“No olvidemos que la transformación verdadera no sólo es económica y social, también es ética y moral, y todo esto es lo que está consolidando el humanismo mexicano y a nuestro país como un ejemplo mundial. En Tamaulipas vamos a la mitad del camino y el exhorto es que apretemos el paso cerrando este 2025 al máximo”, expresó.

Finalmente, invitó a aprovechar la temporada decembrina para fortalecer los lazos de fraternidad y amor hacia Tamaulipas y México. En el evento también estuvieron presentes los titulares de los poderes Legislativo y Judicial, representantes de fuerzas federales y funcionarios del gabinete estatal.