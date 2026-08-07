Américo Villarreal reconoce labor de Guardia Nacional

Esta labor de proximidad ha permitido fortalecer la confianza de la sociedad tamaulipeca, incentivando la cultura de la denuncia

Durante la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del General Brigadier D.E.M. Mauricio Cansino Báez, el gobernador Américo Villarreal Anaya resaltó el impacto positivo que el despliegue estratégico de la Guardia Nacional ha tenido en la entidad.

El mandatario estatal subrayó el crecimiento histórico de la corporación, que pasó de 70,000 elementos a más de 133,000 a inicios de este año. Este incremento, afirmó, ha dotado a la institución de una mayor fortaleza operativa, vital para tareas fundamentales como la disuasión, la prevención del delito y la atención inmediata ante hechos delictivos.

Destaca coordinación entre corporaciones

Al dar la bienvenida al nuevo comandante, Cansino Báez, el gobernador enfatizó que la Guardia Estatal sigue un proceso de fortalecimiento similar.

“El éxito de la seguridad en Tamaulipas, considerada una entidad estratégica para el país, se basa en tres pilares que se revisan diariamente en la Mesa de Seguridad: Comunicación amplia y constante, confianza mutua entre mandos y corporaciones, auxilio vial y protección a sectores estratégicos”, puntualizó.

Villarreal Anaya, hizo un reconocimiento especial a la tropa y al personal operativo por su labor, destacando su capacidad de respuesta en la atención de accidentes en carreteras estatales y federales.

Fortalecen proximidad con la población

Finalmente, se destacó que la Guardia Nacional, en colaboración con el Ejército Mexicano, no solo trabaja en temas operativos, sino que se involucra en la atención primaria de las causas de la violencia, complementando los programas de bienestar social.

Esta labor de proximidad ha permitido fortalecer la confianza de la sociedad tamaulipeca, incentivando la cultura de la denuncia y consolidando el estado de derecho en el estado.