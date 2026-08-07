Américo Villarreal recibe a nuevo mando de Guardia Nacional

El gobernador de Tamaulipas destacó el trabajo de la Guardia Nacional en seguridad, prevención y fortalecimiento de la confianza ciudadana

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, reconoció el trabajo realizado por la Guardia Nacional en la entidad y destacó su participación en las acciones de seguridad, prevención y fortalecimiento de la confianza ciudadana.

Durante la ceremonia de toma de posesión y protesta de bandera del nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional, el general brigadier de Estado Mayor Mauricio Cansino Báez, el mandatario estatal resaltó la importancia de mantener la coordinación entre instituciones para garantizar la seguridad y preservar el Estado de derecho.

Nuevo coordinador de la Guardia Nacional asume funciones en Tamaulipas

El acto protocolario contó con la presencia del general Andrés Ojeda Ramírez, coordinador interino de la Sexta Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, quien tomó la protesta al nuevo titular estatal y dio lectura a la designación realizada conforme a las disposiciones de la presidenta de México.

Américo Villarreal señaló que Tamaulipas mantiene una estrategia de seguridad alineada con los lineamientos nacionales y que los avances alcanzados son resultado de la coordinación, la comunicación permanente y la confianza entre las instituciones encargadas de la seguridad.

“Estamos muy agradecidos, muy reconocidos por su presencia y participación en todas las actividades de seguridad de nuestra entidad”, expresó el gobernador, al destacar que la labor de la Guardia Nacional también contribuye a programas de integración social.

El gobernador afirmó que uno de los rubros donde la Guardia Nacional tiene una participación fundamental es en la generación de inteligencia, además de fortalecer la capacidad operativa mediante un mayor número de elementos desplegados en territorio tamaulipeco.

Explicó que tanto la Guardia Nacional como la Guardia Estatal han incrementado su presencia para realizar labores de disuasión, prevención y atención de hechos delictivos.

Asimismo, destacó que los programas de acercamiento con la ciudadanía permiten fomentar la confianza y promover la denuncia como una herramienta para fortalecer el Estado de derecho.

Perfil del nuevo coordinador estatal

El general Mauricio Cansino Báez es originario de la Ciudad de México y egresado del Heroico Colegio Militar, donde realizó su formación entre 1991 y 1994.

Cuenta con estudios en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y los Servicios, así como con el Curso de Mando y Estado Mayor General en la Escuela Superior de Guerra.

Entre su preparación académica también destacan un diplomado en Educación Estratégica por la Universidad del Valle de México y diversos estudios de posgrado, entre ellos una Maestría en Dirección Estratégica por la Escuela Superior de Guerra; una maestría en Relaciones Internacionales, Seguridad y Defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile, y una Maestría en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional.

Amplia trayectoria dentro de las Fuerzas Armadas

Durante su carrera militar, Mauricio Cansino Báez ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad, entre ellos comandante del 85 Batallón de Infantería “5 de Mayo”, en Durango; comandante del 4o. Batallón de Fuerzas Especiales, en Mamatla, Estado de México, y comandante de la Guarnición Militar de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Su llegada como coordinador estatal de la Guardia Nacional representa una nueva etapa dentro de las acciones de seguridad que se desarrollan en Tamaulipas.

En el evento también participaron autoridades estatales y militares, entre ellas el coronel de Transmisiones de Estado Mayor Gerardo Martínez Andrade, jefe de Estado Mayor de la 48 Zona Militar; el capitán de navío del Cuerpo General de Infantería de Marina Daniel Lira Bejarano, representante del comandante del Sector Naval La Pesca.

Además estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero; la presidenta del Poder Judicial del Estado, Tania Gisela Contreras López; el fiscal general de Justicia del Estado, Jesús Eduardo Govea Orozco, y el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado.