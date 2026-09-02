Américo Villarreal, rechaza señalamientos sobre financiamiento

Villarreal Anaya rechazó las imputaciones relacionadas con un supuesto financiamiento en su campaña por parte de Sergio Carmona y pidió que se aporten pruebas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, respondió este miércoles a cuestionamientos de medios nacionales sobre presunto financiamiento en campañas electorales y sobre el estado de su visa para Estados Unidos.

En su visita a la Ciudad de México, Villarreal Anaya rechazó las imputaciones relacionadas con un supuesto financiamiento en su campaña por parte de Sergio Carmona y pidió que se aporten pruebas. “Que lo prueben, que lo prueben, que lo prueben”, expresó el mandatario tamaulipeco.

Sobre su visa norteamericana, el gobernador señaló que actualmente se ha observado la revocación de visas a muchas personas y defendió que su caso ya fue aclarado públicamente.

“Ahorita le quitan visas a tanta gente, creo que va a ser en un momento dado meritorio que no tengas visa, yo lo demostré, hice una rueda de prensa, mostré mi documento y que está sujeta a que es un documento que expide la Unión Americana y en su momento puede considerar el retirarla, como lo está haciendo, pues lo vemos en un momento dado inclusive en forma masiva”, manifestó.

Finalmente, al ser cuestionado si se convertiría en testigo protegido de Estados Unidos, Villarreal fue tajante: “De ninguna manera, no tengo más que ajustarme a las leyes mexicanas”, señaló.