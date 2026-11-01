Américo Villarreal ofrece investigar muerte de menor en Matamoros

Ante estos hechos, Villarreal Anaya salió a dar la cara y se refirió también a la posible participación de elementos de seguridad en la muerte de una menor

Tras los acontecimientos registrados en Matamoros, donde al menos seis personas perdieron la vida como víctimas colaterales, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, emitió un posicionamiento público.

Detención deriva en bloqueos en seis municipios

De acuerdo con la información disponible, la detención de un objetivo prioritario en Matamoros derivó en bloqueos e incendios de vehículos en seis municipios del estado. El operativo fue realizado por el Ejército y la Guardia Nacional.

Gobernador asegura que no se encubrirá a nadie

Ante estos hechos, Villarreal Anaya salió a dar la cara y se refirió también a la posible participación de elementos de seguridad en la muerte de una menor. Aseguró que las investigaciones se llevarán a cabo con apego a la ley y que no se encubrirá a nadie.