Américo Villarreal llama a fortalecer coordinación en Tamaulipas

El gobernador destacó el trabajo conjunto de los tres poderes durante el informe de actividades de la Legislatura 66 del Congreso estatal

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, destacó la colaboración entre los tres poderes del estado y afirmó que su trabajo conjunto busca atender las necesidades de la población, impulsar el bienestar social y fortalecer las instituciones.

El mandatario realizó estas declaraciones durante la sesión pública y solemne en la que el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Humberto Armando Prieto Herrera, presentó el primer informe de actividades legislativas de la actual Legislatura 66, correspondiente a sus primeros dos años de trabajo.

Gobernador de Tamaulipas llama a mantener los acuerdos

Durante su intervención, Villarreal Anaya reiteró su disposición para continuar construyendo consensos con el Poder Legislativo y el Poder Judicial, con el propósito de avanzar en asuntos relacionados con la justicia social, los derechos ciudadanos y el desarrollo de Tamaulipas.

El gobernador recordó que, al asumir el cargo el 1 de octubre de 2022, convocó a trabajar en unidad, privilegiar la colaboración institucional y orientar las decisiones públicas hacia las necesidades de la ciudadanía.

Según expresó, la coordinación entre los poderes y la participación de los ayuntamientos han contribuido a impulsar cambios en la entidad. También sostuvo que el diálogo y el respeto entre las instituciones son fundamentales para construir condiciones de paz, justicia y prosperidad.

Congreso de Tamaulipas presenta resultados legislativos

En el informe, Humberto Armando Prieto Herrera expuso los resultados de los primeros dos años de actividades de la Legislatura 66 y destacó la importancia de que el Poder Legislativo informe públicamente sobre sus decisiones y resultados.

De acuerdo con los datos presentados, durante ese periodo se realizaron 634 reuniones de comisiones, en las que se emitieron mil 371 dictámenes. Además, hasta septiembre de 2026 se habían presentado mil 761 iniciativas.

El balance también reportó 168 sesiones legislativas, de las cuales 116 correspondieron al Pleno y 52 a la Diputación Permanente. En ellas se resolvieron mil 909 asuntos de manera definitiva.

Destacan reformas en derechos humanos y justicia

Durante el encuentro, el gobernador reconoció el trabajo de las diputadas y los diputados en la aprobación de reformas relacionadas con la renovación del Poder Judicial estatal, los derechos humanos, la atención a víctimas y la búsqueda de personas desaparecidas.

También destacó las acciones legislativas vinculadas con el derecho a la vivienda y otros temas relacionados con el bienestar de la población.

Por su parte, Prieto Herrera señaló que el Congreso mantendrá el diálogo institucional y la construcción de acuerdos como parte de sus responsabilidades, con el objetivo de ampliar los derechos y las oportunidades de los habitantes de Tamaulipas.

Al concluir su mensaje, Villarreal Anaya insistió en que la coordinación entre las instituciones debe mantenerse como una vía para atender las demandas sociales y fortalecer la confianza ciudadana.

El mandatario reiteró su disposición para continuar trabajando con el Congreso y el Poder Judicial, bajo el principio de que las instituciones estatales deben orientar sus decisiones al servicio de la población tamaulipeca.