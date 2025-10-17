Américo Villarreal inaugura la Feria Estatal 2025

Esta feria del pueblo abraza las tradiciones de cada una de las regiones, impulsa la cultura y la comunidad con una visión de prosperidad compartida

Al declarar formalmente inaugurada la Feria Estatal Tamaulipas 2025, que garantiza alegría, diversión familiar y desarrollo económico, el Gobernador Américo Villarreal Anaya, dejó en claro que: “En este trabajo de unidad queremos mandar ese mensaje desde nuestro estado, que aquí nos gusta vivir en paz”, y agregó:

“Nos gusta estar trabajando y viendo por el bienestar de todos, que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera y que en Tamaulipas somos ejemplo en ese caminar en este momento que nos ha tocado vivir”, dijo el mandatario estatal.

Durante su mensaje inaugural agradeció a las y los tamaulipecos por la solidaridad que como pueblo se tiene hacia nuestros hermanos que se encuentran en desgracia y que en su momento todos los centros de acopio que están instalados llevarán en su momento la ayuda humanitaria a los estados que están sufriendo como consecuencia de las afectaciones hidrometeorológicas.

Esta feria del pueblo abraza las tradiciones de cada una de las regiones, impulsa la cultura y la comunidad con una visión de prosperidad compartida, lo que representa una feria diferente, incluyente.

“Como dijimos nos gusta estar en paz, estarnos quitando los miedos y que eso han sido los ejemplos que tenemos ahora en todo lo que hemos tenido de eventos y acontecimientos durante el mes de septiembre, hasta diciembre, o enero, que somos bien mitoteros y que desde septiembre, ya estamos de fiesta porque nos lo merecemos por el trabajo, el empeño y la dedicación que hacemos día con día para salir adelante y tener mejores condiciones a nuestra familia y que esta es una muestra de qué nos quitamos los miedos, que trabajamos en conjunto, que vemos las cosas con esperanza y que una sociedad en unidad es más difícil que tengamos problemas que no podamos resolver en con junto”, dijo Villarreal Anaya.

Por su parte la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deandar, dijo que esta feria es un encuentro con nuestra identidad, un escaparate para que el talento de los emprendedores, artistas, gastronomía tradicional, productores, ganaderos compartan lo mejor de su tierra durante 12 días de fiesta.

“Viviremos una experiencia inolvidable, hoy celebramos la unidad, la diversidad y la riqueza de nuestro estado, esta es una feria incluyente, es segura, familiar y con un profundo sentido social, y además un motor económico que impulsa el desarrollo regional, impulsa el turismo y el comercio local”, dijo Cantú Deandar.

Más de 40 juegos mecánicos y una cartera artística para todos los gustos, exposiciones ganaderas de nivel nacional, una zona comercial con más de 100 emprendedores en el Pabellón Hecho en Tamaulipas, una muestra gastronómica que hará sentir a las y los visitantes en cada bocado el sabor de nuestras regiones y una muestra cultural con la participación de los 43 municipios que llenarán esta feria de música, danza, historia y esperanza.

“Este año participan 40 empresas rurales, 107 emprendedores de 19 municipios, 73 de ellos de nuestra capital, ciudad Victoria, estarán en el Pabellón Hecho en Tamaulipas, esta gran participación responde a su instrucción señor gobernador de respaldar con hechos y recursos estatales a los emprendedores victorenses quienes son pilar del dinamismo económico local”, señaló.

Durante el corte de listón, el gobernador estuvo acompañado de su esposa, la Presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, de las y los alcaldes, representantes de los poderes legislativo y judicial, de las fuerzas armadas y de los integrantes del gabinete.