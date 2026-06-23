Américo Villarreal inaugura gimnasio del Tecnológico Victoria

El nuevo gimnasio cuenta con 2,650 metros cuadrados de construcción e incluye gradas laterales, vestidores, sanitarios y otras áreas fundamentales

Con una inversión de 84 millones de pesos, el gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró el gimnasio-auditorio del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, lo anterior durante la graduación de 213 estudiantes de este plantel y a donde asistieron funcionarios del gabinete estatal y representantes de los tres poderes del estado.

El inmueble lleva el nombre del exgobernador Américo Villarreal Guerra, reconociendo el mandatario tamaulipeco la aportación que ha realizado el Tecnológico de Victoria al desarrollo institucional y la innovación.

Reiteran compromiso con la educación tecnológica

“En Tamaulipas, amigas y amigos, estamos determinados a entrarle de lleno al salto tecnológico, pero siempre preservando su carácter ético y moral, su dimensión humana”, señaló.

Durante el gobernador reiteró su compromiso para que todos los campus de la institución en Tamaulipas sigan siendo líderes en educación tecnológica a través de proyectos relevantes de vanguardia e innovación en México.

La obra incluye áreas deportivas y de convivencia

El nuevo gimnasio cuenta con 2,650 metros cuadrados de construcción e incluye gradas laterales, vestidores, sanitarios, sala de trofeos, vestíbulo, cafetería, escenario con camerinos, área de palcos, aire acondicionado y otras áreas fundamentales.