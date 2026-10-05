Américo Villarreal inaugura festival gratuito en Tamaulipas

El festival busca garantizar el acceso de la población a la cultura y subrayó que todas las actividades son de entrada libre

La cultura volvió a tomar los escenarios de Tamaulipas con el inicio de la edición número 33 del Festival de la Costa del Seno Mexicano, encuentro que el gobernador Américo Villarreal Anaya presentó desde Reynosa para destacar la importancia de acercar las expresiones artísticas a las familias tamaulipecas y habitantes de estados vecinos, con eventos completamente gratuitos.

Américo Villarreal destaca el acceso gratuito a la cultura

El mandatario tamaulipeco destacó que el festival busca garantizar el acceso de la población a la cultura y subrayó que todas las actividades son de entrada libre.

“Este magno estandarte de nuestra cultura es para todas y todos, ha sido y seguirá siendo de entrada libre en todos sus eventos, garantizando así de forma efectiva el derecho a la cultura que tenemos”, dijo.

El festival reúne espectáculos y artistas de talla nacional e internacional, además de brindar espacios para el talento tamaulipeco. Villarreal Anaya recordó que al inicio de su administración se tomó la decisión de recuperar este encuentro cultural, que había dejado de realizarse, y señaló que actualmente atraviesa una etapa de consolidación.

“Desde el inicio de mi gobierno decidimos recuperar el festival; hoy considero que además de haberlo logrado con muy buenos resultados, hemos podido llevarlo hacia una madurez que se confirma en su programación”, declaró.

Música y teatro llegarán a distintos escenarios de Tamaulipas

Con el arranque de esta edición, miles de tamaulipecos tendrán la oportunidad de disfrutar durante varios días de música, teatro y diversas expresiones artísticas en distintos escenarios del estado.

Al anunciar oficialmente el inicio de las actividades, el gobernador recurrió a la tradicional frase teatral para abrir el telón: “Permíteme decirles: tercera llamada, comenzamos…”, mencionó.