Américo Villarreal expresa condolencias por bomberos fallecidos

Ante esta contingencia, el gobernador Villarreal expresó su apoyo a los bomberos de Matamoros y destacó la colaboración con el alcalde Alberto Granados.

El gobernador Américo Villarreal Anaya ha confirmado el fallecimiento de tres bomberos en un incendio ocurrido en la Maquiladora Spellman durante la madrugada de este viernes en Matamoros Tamaulipas.

“Durante la reunión de seguridad, se revisaron videos de cámaras cercanas que mostraron el siniestro, el cual, según las primeras investigaciones, fue provocado por un cortocircuito”, dijo al mandatario estatal.

Los bomberos de la ciudad de Matamoros intervinieron rápidamente para mitigar el fuego, pero lamentablemente, una de las paredes de la maquiladora colapsó sobre un grupo de cinco bomberos. Uno de ellos perdió la vida en el lugar, mientras que dos más, gravemente heridos, fueron trasladados al hospital general, donde fallecieron. Los otros dos bomberos se encuentran en buenas condiciones y aparentemente fuera de peligro.

Ante esta contingencia, el gobernador Villarreal expresó su apoyo a los bomberos de Matamoros y destacó la colaboración con el alcalde Alberto Granados.