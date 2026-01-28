Américo Villarreal expone balance de la visita de Sheinbaum

Este encuentro no solo fue institucional, sino que marcó un hito significativo en el contexto político y social de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya presentó el balance de la reciente visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Tamaulipas.

Este encuentro no solo fue institucional, sino que marcó un hito significativo en el contexto político y social de la región, destacando la confianza en Tamaulipas y su papel estratégico en el desarrollo nacional.

Proyectos e inversiones

Durante la gira, se discutieron varios proyectos en marcha a través de Banobras y la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, con una inversión multianual que asciende a 58,000 millones de pesos. Entre los puntos destacados se incluyen:

Estaciones Seguras: Visita a una de las 15 estaciones seguras en construcción a lo largo de la frontera.

Nueva Agencia Nacional de Aduanas: Inauguración de un complejo que promueve el desarrollo comercial.

Seguridad y Proyectos de Infraestructura

Se abordaron temas de seguridad y se revisaron avances en proyectos prioritarios, incluyendo:

Sistema Integrador de Transporte Público: En Tampico, Madero y Altamira.

Corredor del Golfo de México: Mega obra que beneficiará a 14 municipios.

Ampliación del Puente Nuevo Laredo: Agradecimientos a la presidenta por su concesión.

Proyectos de Agua y Energía

Se discutieron las siguientes iniciativas:

Segunda Línea de Acueducto: Con una inversión de casi 700 millones de pesos.

Proyectos de Energía: En los puertos de Altamira y del Norte.

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: En Nuevo Laredo.

Vivienda y Bienestar

El gobernador destacó el compromiso con el programa de Vivienda para el Bienestar, donde se entregaron simbólicamente las primeras casas en Reynosa.

Tamaulipas ha aumentado su meta de viviendas de 43,000 a 84,000 para 2030, siendo la entidad más avanzada en este aspecto y ocupando el primer lugar nacional en esta materia.

Inversiones en Salud

Se supervisó el avance del Hospital General del ISSSTE en Tampico, con una inversión de 2,300 millones de pesos y 150 camas. La inauguración está prevista para el primer semestre de 2026. También se autorizó inversión adicional para el Hospital del IMSS-Bienestar en Ciudad Madero.

Conclusiones

La gira y los acuerdos alcanzados reflejan los pilares de la Cuarta Transformación: justicia y bienestar. Villarreal Anaya enfatizó el mensaje claro de la presidenta sobre el rumbo, la coordinación y el compromiso con el pueblo.