Aseguró que estas gestiones se mantienen diariamente, con el fin de proteger el entorno natural y procurar que las actividades de SpaceX no representen riesgos

Ante los señalamientos por una posible contaminación en las playas de Matamoros, relacionada con los lanzamientos de cohetes de la empresa estadounidense SpaceX, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que se trabaja de manera binacional para garantizar que la compañía cumpla en territorio mexicano con las mismas normas de seguridad y protección ambiental que le exigen en Estados Unidos.

El mandatario explicó que mantienen coordinación con dependencias federales, entre ellas las secretarías de Relaciones Exteriores, Economía y Medio Ambiente, para establecer que las condiciones y requisitos aplicados a las empresas aeroespaciales en territorio estadounidense también sean respetados en Tamaulipas.

“Hemos tenido pláticas en ese sentido y seguimos trabajando en esta condición binacional, en donde nos apoyan tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Economía y Medio Ambiente, para que las mismas condiciones que piden al interior de Estados Unidos, en cuestiones de seguridad y protección medioambiental, sean las mismas que nos brinden a nosotros en nuestra entidad”, señaló Américo Villarreal Anaya.

El gobernador aseguró que estas gestiones se mantienen diariamente, con el propósito de proteger el entorno natural y procurar que las actividades de SpaceX no representen riesgos ambientales para las playas y los recursos naturales de Tamaulipas.