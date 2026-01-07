Américo Villarreal exhorta a redoblar el trabajo en 2026

Villarreal Anaya mencionó que este 2026 presenta condiciones que deben ser ponderadas y valoradas, pero también se vislumbra como un año prometedor y favorable

El Gobernador Américo Villarreal Anaya exhortó a la burocracia a seguir estrechando lazos de cooperación, unidad y esfuerzo conjunto.

Calificó este momento como una oportunidad para hacer un cambio significativo en esta entidad, bajo un modelo humanista de transformación y deseó que este año esté lleno de salud y muchos éxitos desde el punto de vista profesional.

“Que nuestra función como funcionarios públicos se traduzca en beneficios para nuestra sociedad, que es nuestra verdadera labor. Sigamos estrechando estos eventos de celebración y manteniendo la comunicación para trabajar en un desarrollo franco y bienestar social, asegurando que ningún tamaulipeco o tamaulipeca se quede atrás o se quede fuera”, señaló.

Durante la tradicional partida de rosca del Día de Reyes, en el patio central del Palacio de Gobierno, donde convivió con las y los trabajadores de su administración, Villarreal Anaya mencionó que este 2026, como comentó en los honores a la bandera, presenta condiciones que deben ser ponderadas y valoradas, pero también se vislumbra como un año prometedor y favorable para el crecimiento y desarrollo de la entidad.