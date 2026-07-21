Américo Villarreal espera pronta respuesta sobre caso en Madero

Reiteró que su administración dará seguimiento puntual al caso hasta que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que en un plazo de entre 24 y 48 horas la Fiscalía podría emitir una respuesta para esclarecer los hechos relacionados con un caso reciente en Ciudad Madero.

Fiscalía integra pruebas y entrevistas

El mandatario estatal señaló que las autoridades ministeriales ya se encuentran trabajando en las investigaciones correspondientes, con integración de pruebas, entrevistas y análisis de los elementos recabados, por lo que se espera que en breve se den a conocer avances concretos que permitan dar claridad a lo ocurrido.

Villarreal Anaya destacó que existe coordinación entre las distintas instancias de seguridad y procuración de justicia, lo que ha permitido agilizar las diligencias y fortalecer las líneas de investigación en curso.

Gobierno estatal dará seguimiento al caso

Asimismo, subrayó la importancia de que este tipo de situaciones se atiendan con prontitud y transparencia, a fin de brindar certeza a la ciudadanía y garantizar que se actúe conforme a la ley.

Finalmente, reiteró que su administración dará seguimiento puntual al caso hasta que se esclarezcan los hechos y se deslinden responsabilidades, asegurando que no habrá impunidad.